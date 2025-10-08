Al-Ittihad'de Sergio Conceiçao dönemi!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdiğini açıkladı.

Al-Ittihad, başarılı teknik adamı bir tanıtım videosu ile resmi hesaplarından duyurdu. Portekizli teknik adam, son olarak Milan'ın başında 31 maçta görev yaptı ve 1.71 puan ortalaması tutturdu.

Suudi ekibinin başında son olarak Laurent Blanc görev yapıyordu, ancak Fransız teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı.