"Al Pacino evlendi mi?" sorusuna sözcüsünden yanıt geldi

ABD'li ünlü oyuncu Al Pacino, yakın zamanda katıldığı etkinliklerde parmağında alyansa benzeyen bir yüzük takarken görüldü. Bu durum, 85 yaşındaki Hollywood yıldızının ilişki durumu hakkında, kafalarda soru işareti oluşturdu.

Gizlice evlendiği söylentisi yayılan Al Pacino hakkında, sözcüsünden bir açıklama geldi. Sözcüsü; "Al Pacino evli değil" şeklinde net bir ifade kullandı.

Adı, en son çocuğunun annesi Noor Alfallah ile anılan oyuncu, bugüne dek pek çok ilişki yaşasa da hiç evlenmedi.

Noor Alfallah ve oğlu Roman

Al Pacino 2023'ün yazında 31 yaşındaki yapımcı Noor Alfallah’tan Roman adını verdiği bir erkek çocuk sahibi oldu. Bu, Pacino'nun dördüncü çocuğuydu. Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi 2020'de başlamıştı. Ünlü oyuncu, 'Sonny Boy' adlı anı kitabında küçük oğlu hakkında bir pasaj yazmış, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtmişti.

Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.