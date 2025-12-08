Habertürk
        Haberler Dünyadan "Al Pacino evlendi mi?" sorusuna sözcüsünden yanıt geldi - magazin haberleri

        "Al Pacino evlendi mi?" sorusuna sözcüsünden yanıt geldi

        Al Pacino, parmağındaki alyans benzeri yüzükle kafaları karıştırdı. Bugüne dek çok sayıda ilişki yaşasa da hiç evlenmeyen ünlü oyuncu hakkında sözcüsünden açıklama gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:39
        Alyans bilmecesi
        ABD'li ünlü oyuncu Al Pacino, yakın zamanda katıldığı etkinliklerde parmağında alyansa benzeyen bir yüzük takarken görüldü. Bu durum, 85 yaşındaki Hollywood yıldızının ilişki durumu hakkında, kafalarda soru işareti oluşturdu.

        Gizlice evlendiği söylentisi yayılan Al Pacino hakkında, sözcüsünden bir açıklama geldi. Sözcüsü; "Al Pacino evli değil" şeklinde net bir ifade kullandı.

        Adı, en son çocuğunun annesi Noor Alfallah ile anılan oyuncu, bugüne dek pek çok ilişki yaşasa da hiç evlenmedi.

        Noor Alfallah ve oğlu Roman
        Noor Alfallah ve oğlu Roman
        Al Pacino 2023'ün yazında 31 yaşındaki yapımcı Noor Alfallah’tan Roman adını verdiği bir erkek çocuk sahibi oldu. Bu, Pacino'nun dördüncü çocuğuydu. Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi 2020'de başlamıştı. Ünlü oyuncu, 'Sonny Boy' adlı anı kitabında küçük oğlu hakkında bir pasaj yazmış, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtmişti.

        Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.

        Al Pacino ve Caterina Di Terlizzi
        Al Pacino ve Caterina Di Terlizzi

        Al Pacino, geçen yaz film çekimleri için bulunduğu Roma'da, İtalyan bir güzelle samimi şekildeyken objektiflere yakalanmıştı. Genç kadının İtalyan serbest gazeteci Caterina Di Terlizzi olduğu öğrenilmişti.

