Alanya'da 138 bin TL çakar cezası

Alanya'da bir sürücüye 138 bin TL ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı
Giriş: 11.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:10
Antalya'nın Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.
Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.
Araç da 30 gün trafikten men edildi.
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