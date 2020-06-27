İHA

İlçede yaşayan 18 bin 93 üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını tamamlayarak erkenden uykuya daldı ancak havai fişek rezaletiyle şok yaşadı.

Alanya’nın yüksek kesimlerinde yasak olmasına rağmen saat 00.00 sıralarında kişi veya kişiler tarafından havai fişeklerler atıldı. İHA'nın haberine göre; aşırı sesten dolayı öğrencilerin uykusu bölünürken, çok sayıda vatandaş ise sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Alanya Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, bu kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli işlemleri yapacağını aktardı.