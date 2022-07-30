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Alanya'da yakalanan sahte istihbaratçıların 4'ü tutuklandı

Alanya'da kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan ve jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele veren zanlılardan 4'ü tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alanya'da yakalanan sahte istihbaratçıların 4'ü tutuklandı
Sahte istihbaratçıların 4'ü tutuklandı
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AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'den (49) menfaat elde etmek için Kargıcak Mahallesi'ndeki evine, kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç. (32) gitti.

H.R'nin evde olmadığını öğrenen zanlılar daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendilerinin istihbarat görevlisi olduklarını ve H.R'nin evinde arama yapılıp gözaltına alınmasını talep etti.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, zanlıların arama kararı ve istihbarat görevlisi olduğuna dair kimlik belgelerinin sahte olduğu tespit etti. AA'nın haberine göre; Karakolda gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, C.T, T.A, Ş.T. ve M.D.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Interpol tarafından mavi bültenle arandığı tespit edilen Estonya uyruklu H.R. ise işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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