        Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. 83. dakikada Ümit Akdağ'ın golüyle dört maçlık galibiyet hasretine son veren Alanyaspor, puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise haftayı 16 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 19.10.2025 - 19:48
        Alanyaspor 4 maç sonra kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ attı.

        Dört maçlık galibiyet hasretine son veren Alanyaspor puanını 13'e yükseltirken, Göztepe ise 16 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe, Galatasaray'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8’inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte vuran Rhaldney'in şutu az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

        12’nci dakikada Corendon Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun yerden sert şutunu kaleci Lis güçlükle dışarı çeldi.

        30’uncu dakikada Göztepe’nin sağ taraftan Efkan Bekiroğlu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Furkan Bayır’ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran dışarı çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        51’inci dakikada Göztepe’nin sol taraftan gelişen atağında çaprazda topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bekiroğlu’nun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.

        68’inci dakikada Corendon Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Topu süratle ceza sahası içerisine süren Ogundu’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        83’üncü dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hagi’nin pasıyla topla buluşan Mokouta’nın ceza sahası sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu Göztepe savunmasından Taha Altıkardeş kesmek isterken meşin yuvarlak Ümit Akdağ’ın önünde kaldı. Akdağ’ın vurunda Taha’ya da çarpan top yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.

        Mücadele ev sahibi ekip Corendon Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        STAT: Alanya Oba

        HAKEMLER: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut, Burak Olcar

        CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

        GÖZTEPE: Lis - Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila), Juan (Dk. Taha Altıkardeş)

        GOL: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Furkan Bayır, Bokele, Janderson, Miroshi, Bouajila (Göztepe), Hagi, Ertuğrul Taşkıran, Aliti (Corendon Alanyaspor)

