Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor yeni futbolcusunu duyurdu.
Akdeniz ekibinin resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas için ''Hoş geldin'' mesajı yayınlandı.
AEK Atina'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maça çıkıp 6 gol kaydetti. Hücum bölgesinin her noktasında görev yapabilen Bakasetas'ın asıl pozisyonu forvet arkası.
Bakasetas şu ana kadar Yunanistan Milli Takımı formasını da 21 kez sırtına geçirdi ancak golle buluşamadı.
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