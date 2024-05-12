Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda naklen yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan siyah- beyazlılar kalan üç maçını da kazanarak önümüzdeki sene Avrupa'da yer almayı hedefliyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Trendyol Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ve Başakşehir takımlarıyla üçüncülük mücadelesi veren siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, haftaya topladığı 49 puanla 6. sırada giriyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor- Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 3'den yayınlanacak.
ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan
Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Necip, Masuaku, Salih, Demir Ege, Fernandes, Muçi, Cenk, Muleka
BEŞİKTAŞ SON DURUM
Lig'de oynadığı 35 maçta 16 galibiyet 6 beraberlik alan Beşiktaş 13 kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah- beyazlılar 54 puanla 5. sırada yer alırken oynadığı müsabakalarda 48 gol buldu ve kalesinde 42 gol gördü. Önümüzdeki sezon Avrupa'da olmak isteyen Beşiktaş kalan üç maçını da kazanarak 63 puanla ligi bitirmeyi hedefliyor.