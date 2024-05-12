Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda naklen yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ve Başakşehir takımlarıyla üçüncülük mücadelesi veren siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, haftaya topladığı 49 puanla 6. sırada giriyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...