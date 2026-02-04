Albenese: Gazze'de ateşkese rağmen yaklaşık 500 kişi öldürüldü

BM raportörü Albanese, "Gazze'de Soykırım: Kolektif Bir Suç" başlıklı yeni raporunu sunmak üzere 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri Stefania Ascari, Dario Carotenuto ve Carmela Auriemma, Yeşil ve Sol İttifak (AVS) senatörü Peppe De Cristofaro ve Demokratik Parti (PD) milletvekili Arturo Scotto ile İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Ascari, basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Albanese'nin raporunun, İtalya da dahil olmak üzere devletlerin İsrail ile nasıl "suç ortaklığı içinde" olduğunu gösterdiğini ve de uluslararası toplumun çifte standartlarını kınadığını belirterek, "Filistin halkına yönelik soykırım, uluslararası toplumun mümkün kıldığı kolektif bir suçtur. Francesca Albanese gibi özgür ve cesur bir sesi, Temsilciler Meclisi'nde ağırlamak bir onurdur." dedi.

Albanese de bugün Gazze’deki Filistinlilerin, elektriksiz, barınaksız, battaniyesiz ve düzenli yiyecek ve suya erişim olmadan yaşamaya çalıştığına dikkati çekerek, "Birçok kişinin ateşkes olarak tanımladığı sürecin başından bu yana yaklaşık 500 kişi öldü. 31 Ocak'ta, Gazze Şehri ve Han Yunus'un kalıntılarını hedef alan saldırılarda altı çocuk da dahil olmak üzere 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Tüm bunların ortasında, son haftalarda, 2026 yılında 11 çocuk soğuktan ve hipotermiden öldü." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Albanese, diğer tarafta Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, son 2 yılda yaklaşık 250 çocuk da dahil olmak üzere 1100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini de paylaştı. Ülkesi İtalya'da, Filistin'de soykırıma karşı çıkanlara ve adalet talep eden dayanışma hareketlerine yönelik baskı ve sansürlerin de devam ettiğini vurgulayan Albanese, antisemitizmi istismar eden yasaların demokratik düzeni zayıflattığını kaydetti. Francesca Albanese, İtalya'yı da, İsrail'e ihracatının artması ve Avrupa Birliği (AB) içinde İsrail’le ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını Macaristan ve Almanya ile beraber engellediği gerekçesiyle eleştirdi. BM Raportörü Albanese, şöyle devam etti: "Devletler, kalıcı ateşkes için gerekenleri yapmalı ve Filistin topraklarından Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten İsrail'in koşulsuz çekilmesini garanti etmeli, İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını askıya almalı ve işgalden dolayı bireysel sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunu yapmamak, suç ortaklığı anlamına gelir. Umarım, Gazze'nin yıkıntıları arasından yeni bir çok taraflılık doğar."