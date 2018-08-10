Albion Rovers - Peterhead maçı heyecanı

İskoçya 2.Lig maçında Albion Rovers ile Peterhead, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Albion Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Peterhead, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Albion Rovers kazanır 5.00, berabere biter 4.00, Peterhead kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Albion Rovers son haftadaki Livingston müsabasında 0-2 yenildi.

Peterhead, Alloa Athletic karşılaşmaında 3-2 kazandı.

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