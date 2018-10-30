Aldershot - Boreham Wood sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig maçında Aldershot ile Boreham Wood, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. Maç öncesi Aldershot 20 puanla 16. sırada, Boreham Wood 25 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Aldershot, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boreham Wood, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aldershot kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Boreham Wood sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Aldershot son haftadaki Sutton United müsabasında 2-1 yenildi.

Boreham Wood, Guiseley karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Aldershot, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Boreham Wood, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Boreham Wood, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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