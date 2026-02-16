Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Sonuç bizim için hayal kırıklığı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Sonuç bizim için hayal kırıklığı

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

        Giriş: 16.02.2026 - 23:45 Güncelleme: 16.02.2026 - 23:45
        "Sonuç bizim için hayal kırıklığıydı"
        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarıya iyi başlamadıklarının altını çizerek "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yapmak istediklerimizi yapamadık. Bugünün kilit noktası ikili mücadelelerdi. Buradan sonuç alamadık. Sonrasında ayağa kalktık, 2 gol bulduk ama yeterli olmadı. Bundan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Ligde kalmak adına şanslarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Stanojevic, "Şansımız hala devam ediyor. Maç bazlı bakıyoruz. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıyoruz." açıklamasında bulundu.

