        Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:06
        Haliç Derbisi'nde kazanan Kasımpaşa!
        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62'de Cenk Tosun ve 71. dakikada ise İrfan Can Kahveci kaydetti. Konuk takımın golleri ise 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2'de Traore Ahmed'den geldi.

        Bu sonucun ardından 8 maç sonra kazanan Kasımpaşa, 19 puana yükseldi. F. Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

        Ligin 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

        Diyarbakır'daki Kabaklı Göleti'nde binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kabaklı Göleti'nde farklı türden binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Karabatakların bu kadar yoğun halde bir arada çekildiği video ilk" dedi. (DHA)

