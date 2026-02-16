Diyarbakır'daki Kabaklı Göleti'nde binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kabaklı Göleti'nde farklı türden binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Karabatakların bu kadar yoğun halde bir arada çekildiği video ilk" dedi. (DHA)