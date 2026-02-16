Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62'de Cenk Tosun ve 71. dakikada ise İrfan Can Kahveci kaydetti. Konuk takımın golleri ise 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2'de Traore Ahmed'den geldi.
Bu sonucun ardından 8 maç sonra kazanan Kasımpaşa, 19 puana yükseldi. F. Karagümrük ise 12 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.