Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALES ne zaman, saat kaçta hangi gün yapılacak? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihi

        ALES ne zaman, saat kaçta hangi gün yapılacak? 2024 ÖSYM sınav takvimi

        ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1- 11 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan ALES sınav tarihi belli oldu. Peki, Yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefiyle yola çıkan öğrenciler tarafından araştırılan "ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?" İşte, konuyla ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sınavına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün olacağına dair detayları merak etmeye başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihi...

        2

        2024 ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

        ALES 1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. 2024'ün ikinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran arasında alınacak. 28 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

        3

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        2024 ÖSYM sınav takvimini merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

        Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?