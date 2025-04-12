Yılda üç kez düzenlenen ALES’in ilk oturumu, 13 Nisan'da gerçekleşiyor. Sınav ile birlikte adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES/1 sınav sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...