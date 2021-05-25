Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve Victoria's Secret ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşamıştı. Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile Victoria's Secret'in en popüler modelleri arasındaydı.