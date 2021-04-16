Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 23. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 24. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 23. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır.

Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.