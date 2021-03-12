Cemre'nin çaresizliği izleyenleri derinden etkiledi 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre ve Çelebi'nin boşanma davasında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Çelebi, boşanmak istediğini söyleyerek şaşırttı. Kızının velayetini isteyen Çelebi'nin, davayı kazanması ise Cemre'yi çaresiz bir durumun içine sürükledi.

Cemre'nin maddi durumunu mahkemede öne sürerek Güneş'in velayetini alan Çelebi, Cemre'nin eve geri dönmesi için kızını koz olarak kullandı. Çelebi'nin kızına zarar vereceğinden korkan Cemre ise çaresizce Çelebi'nin evine geri dönmek zorunda kaldı. Bundan sonra neler olacağı büyük merak konusu olurken, bir annenin yaşadığı korku ve çaresizlik herkesi derinden etkiledi.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SEVMEKZAMANI DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle ABC1 20+'da 3.80 izlenme oranı (rating),7.86 izlenme payı (share),AB'de 3.63 izlenme oranı (rating),8.45 izlenme payı (share) Total'de 4.63 izlenme oranı (rating),9.98 izlenme payı (share) elde etti. #sevmekzamanı etiketi ise Twitter Türkiye'de 5 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

OZAN VE CEMRE ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Ozan, Çelebi'nin oyununa alet olarak evlerini satın alan amcasına hesap sormaya gitti. Büyük bir öfke yaşayan Ozan, amcasından evi geri istedi ancak evin çoktan Çelebi'nin eline geçtiğini öğrendi. Çelebi'nin, Ozan'ın evini alması Yedikule'deki tüm dengeleri değiştirdi. Ozan, Cemre, Rüya, Ömer ve Seher el birliğiyle evi boşalttı. Herkes ayrı bir yerlere dağılmak zorunda kaldı. Çelebi'nin acımasız hamleleri yüzünden zor günler yaşanırken, bu durum Ozan ve Cemre arasındaki duyguların açığa çıkmasını sağladı. Ozan, Cemre'ye "Ben seni birdenbire değil, usul usul sevdim..." sözleriyle içinden geçenleri söyledi. İkili birbirine giderek daha da yakınlaşmaya başladı. Rüya da Ömer'in yanına taşınırken, aşkları daha tutkulu bir boyuta geçti.

Ozan'dan Cemre'ye ilan-ı aşk;

ÇELEBİ, TOMRİS'TEN İNTİKAM ALDI

Atlas'ın vesayeti için Bülent'in kirli işlerini ortaya çıkaran Tomris, Çelebi'ye karşı davada bir zafer kazandı. Çelebi ise aldığı yenilgiye karşılık hastanedeki usulsüzlükleri ortaya çıkararak Tomris'i gözaltına aldırdı. Köşeye sıkışan Tomris, Atlas için büyük bir karar verdi ve tüm mal varlığını Çiçek'e devretti. Çelebi'nin Tomris'ten intikam planı, herkesin hayatını etkiledi. Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmezken, içine düştüğü durum yüzünden eli kolu bağlandı. Çiçek ise Ali ve Atlas arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Çelebi'nin Tomris'ten intikam planı;

ÇİÇEK'İN ZOR KARARI

Hapisten çıkan Ali, Çiçek ile beraber yangından önceki hayatlarına geri dönmek için harekete geçti. Antalya'ya iki bilet alan Ali, "Ya Atlas ya ben..." diyerek Çiçek'i zor bir kararla baş başa bıraktı. Atlas'ı yalnız bırakmak istemeyen Çiçek, Antalya'ya gitmeyerek seçimini yaptı.

"Ya Atlas ya ben..."

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!