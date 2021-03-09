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Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Cemre ile Çelebi'nin boşanma davasının görüldüğü tanıtımda Çelebi, boşanmak istediğini söyleyerek herkesi şoke ediyor.

Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

Alev Alev dizisinin yeni bölümünde; Cemre ile Ozan'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Ali'nin Antalya'ya gitme teklifi Çiçek'i zor durumda bırakıyor. Zeyno'nun mahalleye geri döndüğünü gören Ömer büyük bir şaşkınlık yaşarken, Ali ve Atlas arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Çiçek'in seçimi merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ALEV ALEV 18. BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 18. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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