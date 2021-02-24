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Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Rüya, Ömer'i kıskandığını belli ederken, aralarındaki tatlı atışma dikkat çekiyor. Çelebi, gözyaşları içinde İskender'e içindekileri söylerken, yaşayacakları yüzleşmede neler olacağı merakla bekleniyor

Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Tüm kadınların el ele verip Cemre'nin evini güzelleştirmeye başladığı tanıtımda Ozan'ın duygusal sözleri Cemre'yi şaşırtıyor. Rüya, Ömer'i kıskandığını belli ederken, aralarındaki tatlı atışma dikkat çekiyor. Çelebi, gözyaşları içinde İskender'e içindekileri söylerken, yaşayacakları yüzleşme merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar. Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur.

Rüya, Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 16. Bölüm 2. Tanıtımı;

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