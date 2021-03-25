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HaberlerTelevizyonAlev Alev yeni bölüm tanıtım! Cemre, Çelebi'yi durdurmanın yolunu buluyor!
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Cemre, Çelebi'yi durdurmanın yolunu buluyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 20. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Alev Alev yeni bölüm tanıtım! Cemre, Çelebi'yi durdurmanın yolunu buluyor!
Cemre, Çelebi'yi durdurmanın yolunu buluyor!
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 20. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 20. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 20. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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