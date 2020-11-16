Alevlere Karşı filmin oyuncuları kimler? Alevlere Karşı filmin konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, yönetmenliğini Tony Chan'ın yaptığı Alevlere Karşı filmiyle ilgili merak edilenler...



ALEVLERE KARŞI FİLMİN OYUNCULARI

Xiaoming Huang, Jiang Du, Zhuo Tan

ALEVLERE KARŞI FİLMİN KONUSU NEDİR?

Filmin Konusu:Çin’deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.