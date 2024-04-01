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        Haberler Gündem Güncel Alevlerin arasında yaşamını yitirdi

        Alevlerin arasında yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Muharrem Com ait müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:55
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        Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
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        İHA'nın haberine göre; evden alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

        Fotoğraf: AA

        Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yatalak olduğu öğrenilen Dilek Com (46) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Com’un cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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