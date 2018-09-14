ALF-2007 - Torpedo-SKA Minsk maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. ALF-2007, 14 Eylül 2018 Cuma günü Torpedo-SKA Minsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 12 puanlı ALF-2007 16. sırada bulunuyor, Torpedo-SKA Minsk 12 puana sahip ve 15. sırada. ALF-2007 son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Torpedo-SKA Minsk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ALF-2007 kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Torpedo-SKA Minsk sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

ALF-2007 son hafta oynanan Torpedo-SKA Minsk maçında 2-0 kazandı.

Torpedo-SKA Minsk ise ALF-2007 maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan ALF-2007, 8 gol attı ve 17 gol yedi.

Torpedo-SKA Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Torpedo-SKA Minsk, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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