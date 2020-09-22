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Ali Cabbar'ın 'Son Gergedanı Ben Vurdum' adlı kentsel alan yerleştirmesi, ganimet odası kavramı üzerinden insanın yaban hayatı yok edişine dikkat çekiyor. Soyu tükenen hayvanlara güncel anıt niteliği taşıyan proje, her biri üç metre boyutunda 11 tuvalden oluşuyor. Sanatçı, Yanköşe'nin 20 metrelik duvarlarının içe dönük yapısından esinlenerek, mekânı, avcıların öldürdükleri hayvanların kafalarını sergilediği bir ganimet odasına dönüştürüyor. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı günümüzde insanlığın doğaya yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan yerleştirme, yıl sonuna kadar her gün, her saat kent sakinlerinin izlemesine açık olacak.

'Son Gergedanı Ben Vurdum' adı, ganimet odasının karakterleri arasında yer alan ve boynuzu için kaçak avlanma sonucu doğada soyu tükenen Kuzey Beyaz Gergedanı'na gönderme yapıyor. Boynuzlarının görkemiyle ganimet avcılarının popüler hedeflerinden biri olan Anadolu dağ keçisi de son dönemdeki av turizmi tartışmalarının ardından projeye eklenen hayvanlar arasında yer alıyor. Ali Cabbar, doğaya sorumsuzca zarar veren insanın ileride kurban haline geleceğini vurgulamak için kendi kafasını da ganimet odası duvarına dahil ediyor.

Günümüzde 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olan insan, kendisinin de ihtiyaç duyduğu ekosistemleri büyük bir hızla çökertiyor, doğal kaynakları, gıda güvenliğini ve dünyanın esenliğini tehlikeye atıyor. Bilim insanları, doğaya yaklaşımımızı değiştirmediğimiz sürece, Kovid - 19 benzeri yeni salgınların yakın gelecekte yeniden ortaya çıkacağını belirtiyor.