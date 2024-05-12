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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ali Çamdalı: İki haftada 4 puan bize bir ivme yakalattı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ali Çamdalı: İki haftada 4 puan bize bir ivme yakalattı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, iki haftada aldıkları 4 puanla iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:45
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        "İvme yakaladık"
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        TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Yılport Samsunspor'u 3-0 yendikleri için maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Çamdalı, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İKİ HAFTADA 4 PUAN BİZE İVME YAKALATTI"

        Bu sezonun en iyi 45 dakikasını oynadıklarını ifade eden Çamdalı, "Üç puanı 3 golle almak ve gol yemeden bitirmek, benim için çok daha değerli. İki haftada 4 puan bize bir ivme yakalattı. En hızlı şekilde 40 puanı görmek istiyorduk. Bunu başarmak da bugün bize nasip oldu." şeklinde konuştu.

        Taraftarlarına teşekkür eden Çamdalı, "Alt sıralar yangın yerine dönmüş durumda. Bizim 40 puanı yakalamamız, rahat bir pozisyona geldiğimizi gösteriyor ama işimizin bittiğini düşünmüyorum. Haftaya Kayserispor'la maçımız var. Orada da yakalamış olduğumuz ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Umarım oradan da istediğimiz sonucu alıp, mutlu bir şekilde döneriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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