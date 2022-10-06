2022- 2023 Liseler Arası Genç Futbol Müsabakaları’nda bu dönem 6 gol atıp 7 gol attıran 17 yaşındaki Ali Çelik Lyndhurst lise takımı ve Irounbound SC Super Eagles genç takımında oynuyor.

Ali Çelik, 5 yıl Clifton Stallions futbol okulunda futbol eğitimi aldı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ali, ilerde sarı lacivertli formayı giymek istiyor. New Jersey’de yaşayan genç Türk sporcu Ali Çelik, eyaletin “En iyi 100 genç futbolcusu”ndan biri seçilmişti.

New Jersey eyaleti Amerikan Milli Futbol takımına birçok genç futbolcu veren eyalet olarak da biliniyor

ABD'de Türklerin futbolda etkisi büyük

Daha önceden, Virginia'nın Old Dominion Üniversitesi'ndeki futbolcu Ece Türkoğlu takımının 2021'deki en değerli oyuncusu seçilmişti.

ABD'de Türk İş Adamı Ersal Özdemir, Indiana eyaletine futbolu getirip sevdirmeyi başararak, Indy Eleven diye bir futbol kulübü kurmuştu. Özdemir'in sahip olduğu kulüp geçen sezon USL Academy Ligi'nde şampiyon olmuştu. Türk Milli Takımı'nda görev yapmış eski Ankaragücü takımında oynamış Hikmet Ersek ise Connecticut eyaletinde Amerikalı gençlere futbol öğreterek, üniversitede hocalık yapıyor.