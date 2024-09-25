Ali Koç: 5 yıllık yol haritasını TFF ile paylaştık

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Riva’da yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olağanüstü bir toplantı olmadığını dile getiren Ali Koç, “Son yaptığımız toplantıdan sonra üstünde çalışmaya karar verdiğimiz konular üzerine çalışıp, bizim talebimiz üzerine gerçekleştirilen bir toplantıydı. Teknik bir toplantıydı. Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Bunu siyasetçilerimizle yaptığımız gibi federasyonumuzla da konuştuk. Son 5 yılda Türk futbolunda neler yaşandı ve nereden nereye geldiğimizin üstünden geçtik. Ekonomik sağlığa kavuşmak adına kulüplerin hazırladığı bundan sonraki 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Bu bir taslak çalışma ama bunun önemlisi federasyonla beraber çalışacağız. Bunun için ekim ayında bir ekip oluşturacağız. Yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız. Çünkü Türk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün sürdürülemez hale geliyor. Bunun sorumlularının sadece yöneticiler, kulüpler değil kulüplerin tamamen dışında olan ekonomik sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha anlattık” diye konuştu.

“KORSAN KONUSUNA EĞİLMEMİZ LAZIM” Yayın geliri konusunda da konuştuklarına değinen Başkan Koç, “Bazı yerler kulüpleri, kulüp yöneticilerini olağan şüpheliler olarak görüyor. Ancak yayın gelirlerinin bu kadar düşmesi, vergilerin 15’ten 40’a çıkması, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun artması bunlar kulüplerin sorumluluğunda olan konular değil ama en çok kulüpleri etkiliyor. Bunları anlattık. Bunların içinden nasıl çıkabileceğimizi üzerine istişarelerde bulunduk. Yayın gelirlerini artırabilmemiz için korsan konusuna eğilmemiz lazım. Yasa çıktı mı? Çıktı. Yayıncı kuruluş korsan bir mekanizma tespit ettiği zaman onu engelleyecek mekanizma da var. Ama halihazırda en hızlı 37 dakikada engel olunabiliyor. Averaj 70 ila 90 dakika. Zaten maç 90 dakika. En uzun da 100 dakika. Tabii bunun önüne geçilmesi için 2 tane daha adıma ihtiyacımız var. Birincisi acil bir şekilde cezaların artırılması lazım. Daha da önemlisi servis sağlayıcıların bir teknoloji yatırımı yapıp bunun önüne geçmesi. 2027 yılında ihale var. 2026 yılında çalışmamız lazım ki ihaleyi en iyi şekilde yapabilelim. Spor Toto gelirlerimiz 10 senede oransal olarak 100 kat azaldı. Ama pasta ciddi anlamda büyüdü” ifadelerini kullandı.