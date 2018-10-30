Soyunma odasında neler yaşandı?

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TAZMİNAT NE KADAR?

Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu’ya, 2019 yılının eylül ayına kadar maaşının karşılığı olan 2 milyon 50 bin Euro ödeyecek. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, hak edilmiş tüm bonuslarını da alacak.