Soyunma odasında neler yaşandı?

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son vermişti.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Koç'un "Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor" diyerek Hollandalı hocayla yolları ayırdığı öğrenildi.
Özellikle Anderlecht maçının ardından Ali Koç; takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı çok umutluydu. Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen Koç; skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı.
Maç öncesi hiç planlamadığı şekilde ani bir kararla, sürekli arkasında durduğu teknik direktörünü gönderdi.
COCU'YU COMOLLİ BİTİRDİ
Phillip Cocu'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler yaşandı. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten Başakşehir maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı.
Akşam'ın haberine göre; Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı.
Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Phillip Cocu’ya “Galatasaray derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız” ifadesini kullandı.
KADROYA KARIŞTILAR
Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. Hollandalı çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı.
Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifl iği dağıtsa da Ankaragücü yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu’yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin Cocu’yu bilgisayar programı ile seçtiği ortaya çıktı.
3. GOLDE BİLETİ KESİLDİ
Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Ankaragücü, El Kabir'in ayağından 3. golü buldu ve bu golün ardından Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını söyledi. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Cocu’nun kovulduğu Ankaragücü maçı sonrası Hollandalı hocaya yüklendi. Kötü gidişattaki en büyük sorumlunun Cocu olduğunu söyleyen Özsoy “Bu işin gitmeyeceğini anladık. Oyuncuların da kendisine çeki düzen vermesi lazım” dedi.
AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU
Cocu'nun Fenerbahçe’deki görevine son verilmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransız Alman, İngiliz ve Hollanda basını Cocu’nun gönderilmesini flaş haber olarak okuyucularına aktardı. Cocu’nun ülkesi Hollanda’da “Cocu için yolun sonu. İstanbul macerası kötü bitti” başlıkları atldı.
TAZMİNAT NE KADAR?
Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu’ya, 2019 yılının eylül ayına kadar maaşının karşılığı olan 2 milyon 50 bin Euro ödeyecek. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, hak edilmiş tüm bonuslarını da alacak.
TARİHİN EN KÖTÜ HOCASI
Hollandalı çalıştırıcı Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü sezonunu yaşatarak tarihe geçti. Ligde 10. hafta geride kalırken, sarı-lacivertiler 15. sıradan kurtulamadı. Cocu yönetiminde evinde çıktığı 5 maçta Fenerbahçe sadece 1 kez kazanabildi. Ligde 5. kez kaybeden sarı-lacivertliler, evinde de 2. mağlubiyetini aldı. Genel tabloda da 15. resmi maçına çıkan Cocu’nun takımı toplamda 7. kez kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.