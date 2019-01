Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Dergisi'nin Ocak 2019 sayısında yayımlanan başyazısı şöyle:

"Sevgili Fenerbahçeliler;

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2018 yılı Fenerbahçemiz açısından çok önemli gelişmeleri ve değişiklikleri beraberinde getirdi. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda, şahsıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma gösterdiğiniz yoğun teveccühle göreve başladık.

Desteklerinizle başladığımız görevimizin ilk altı aylık döneminde; sportif, idari, mali ve finansal konulardaki yapısal değişikliklerin ilk adımlarını gerçekleştirdik. Kulübümüzün tüm dinamiklerinde yapılanma süreçleri devam ederken, Futbol A Takımımızın üst üste aldığı kötü sonuçlar hepimizi derinden üzdü.

Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgiye karşılık takımımızın lig sıralamasında bulunduğu yerin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yeri gelmişken burada taraftarlarımıza özel bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. Sezonun ilk yarısına bakıldığında; maçlarımızda 35 bin 801 taraftar ortalaması ile desteklerini gösteren taraftarlarımızla ilk yarının en fazla seyirci ortalamasına sahip takımı Fenerbahçemiz oldu. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır.

Hepinizin bildiği üzere Futbol A Takımımızın teknik direktörü olarak sezona başladığımız Phillip Cocu ile şartların planladığımız şekilde olgunlaşamaması sebebiyle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ersun Yanal Hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında Futbol A Takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır.

Bir yandan Takımımız Ersun Yanal liderliğinde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara Antalya kampında başlarken bizler de

Bir yandan Takımımız Ersun Yanal liderliğinde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara Antalya kampında başlarken bizler de yönetim kurulu olarak devre arası çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçemiz için gerekli adımları şimdiden atabilmek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tarihin en iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradoviç ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Camiamıza yaşattıkları, sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir. Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Global iki markanın bu önemli işbirliğinin de her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum.

2018 yılının son üç aylık döneminde çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmalarını imzalayarak kulübümüze önemli gelirler elde ettik. Görev süremizin ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmaları önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecektir.

Fenerbahçemiz şu anda hak ettiği şekilde; futbol, basketbol, voleybol alanlarında en fazla sponsorluk gelirlerine sahip Türk takımı oldu.

Buradan finansal anlamda içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde kulübümüze destek olan, bu yolda yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimiz 6 aylık dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, içerisinde bulunduğu topluma sadece sportif değil birçok anlamda katkı sağlaması misyonuyla sosyal sorumluluk projelerine de çok önem verdik.

Sahip olduğumuz bu bilinçle stadımızda, salonumuzda özel misafirlerimizi ağırladık. Bize başvuruda bulunan okulları, her hafta takım otobüsümüzle stadımıza getirdik ve öğrencileri Fenerbahçemizin tarihi ile buluşturduk. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının hikayelerini de sosyal sorumluluk bilinci ve odağıyla gerçekleştirdik.

Futbol A Takımımızın kol sponsoru olan Tüpraş ile Birleşmiş Milletler Kadın birimi tarafından “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunda farkındalık yaratmak için hayata geçirilen He For She projesinin bir paydaşı olduk.

Fenerbahçe ile Beko arasında gerçekleştirilen basketbol sponsorluğumuzda da yine çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. Beko’nun Eat Like A Pro (Şampiyonlar Gibi Beslen) projesinin elçilerinden birisi olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülkemizin genç nesillerinin geleceği için nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda eğitici faaliyetlerde bulunacak.

Kulüp olarak her iki projeye de çok önem veriyor, siz taraftarlarımızdan da Fenerbahçe’mizin sahip olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda bu önemli projelere destek vermenizi, bu adımlarımızı sahiplenmenizi önemle rica ediyoruz.

Geçtiğimiz ay kulübümüzün web sitesini de yeniledik. Çağın gereklerine uygun modern bir altyapı ile hazırlanan sitemiz, bir süreliğine beta yayını ile sizlere sunulacak. Sizlerden gelecek yorum ve katkıların ardından son haline getirilecek yeni sitemiz artık resmen yayın hayatına başlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Göreve gelişimizin ardından kulübümüzün çatısı altında gerçekleştirdiğimiz yoğun mesai ile bir yılı geride bırakıp yeni yıla hep birlikte merhaba dedik.

Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda, Fenerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak.

Büyük Fenerbahçe Ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ