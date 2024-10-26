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        Haberler Televizyon Ali Seçkiner, 'Kalpazan' hakkında konuştu

        Ali Seçkiner, 'Kalpazan' hakkında konuştu

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Ali Seçkiner Alıcı, projenin merakla beklenen yeni bölümlerine dair sürpriz açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:24
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        'Kalpazan' hakkında konuştu
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        SHOW TV'de yayınlanan, O3 Medya imzalı ilk bölümü ile ekran yolculuğuna övgü dolu yorumlarla başlayan yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Ali Seçkiner Alıcı, projenin merakla beklenen yeni bölümlerine dair sürpriz açıklamalarda bulundu.

        'Kalpazan'a dahil olma sürecinde, senaryo ve oyuncu kadrosunun gücü olduğunu söyleyen usta isim, canlandırdığı İrfan karakterini şöyle anlattı; "İrfan; orta halli, kendi yağında kavrulan, halim selim, mütedeyyin dediğimiz bir insan, imam ve aile babası. Sıra dışı meziyetleri ya da belirgin kusurları olmayan, sıradan, ortalama biri. Hepimizin yanında yöresinde tanıdığı, bildiği insanlardan."

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        "ÇOK ÖZGÜN VE DOĞURGAN BİR HİKÂYE"

        'Kalpazan'ın ilk bölümden bu kadar dikkat çekeceğini beklediğini belirten Ali Seçkiner Alıcı, bunun nedenini ise senaryoya bağlıyor; "Evet bekliyordum tabii çünkü çok özgün ve doğurgan bir hikâyeye sahip, çokça sıradanlık taşıyan senaryoların yanında ayrıcalıklı ve ilgi çekici. Gelecek bölümlerde de hikâye açılarak, gelişerek aynı anda karakterini de koruyarak şaşırtmaya, ilgi çekmeye devam edecek."

        Ali Seçkiner Alıcı, dizinin mottosu olan "İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın..." ile ilgili ise şu yorumları yaptı; "Para dediğimiz araç, hem dünyada hem de ülkemizde gittikçe araç olmaktan çıkan ve insanların türlü hallerini bence olumsuz bir şekilde belirleyen, amaç olmaya başlamış bir şey. Dünyanın ve doğal olarak bizim ülkemizin de maruz kaldığı ekonomik zorluklarla birlikte, sadece bize özgü toplumsal sorunlar da insanların parayla olan ilişkilerini sağlıklı bir yerden kurmalarını ayrıca zorlaştırıyor. Bu da ortalama bir insanda bulunan bazı erdemlerin, sağlıklı davranışların kaybedilmesine sebep oluyor. Yani dizimizin motto olarak seçtiği cümlede söylenen sahteciliği sıradan bir şey yapıyor."

        Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi güçlü kadrosu, hem sorgulatan hem de sorgulayan etkileyici hikayesiyle 'Kalpazan', her Pazartesi saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #KALPAZAN
        #Ali Seçkiner Alıcı
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