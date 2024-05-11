Ali Turap Bülbül, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Turap Bülbül, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye vererek onları mutlu etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Turap Bülbül, çocuklara hediye vererek, onlarla sohbet etti. Düzceli olan Ali Turap’a Başhekim Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları da eşlik etti.