İzmir'in Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren gemi geri dönüşüm sektörünün faaliyet gösterdiği arsa parsellerinin satın alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 1976 yılından bu yana Türkiye'nin tek gemi geri dönüşüm endüstrisi olarak faaliyet gösteren bölgede son 10 yılda 1004 geminin sökümünün tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu arsa parsellerinin 28 Şubat itibarıyla Aliağa Belediyesinin iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) şirketi tarafından satın alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektörün mülkiyet sorununun çözülmesi ile Aliağa'da gemi geri dönüşüm sektörünün çevre koruma yatırımlarının hızlanması, olası çevresel olumsuzlukların en aza indirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi, sektörün çalışma standartlarının geliştirilmesi için tarihi bir fırsat oluşmuştur. Çevre koruma, insan sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere tüm sorun ve ihtiyaçları sektör kuruluşları, Belediyemiz ve belediye iştirakimiz ile birlikte ortak akıl ve işbirliğiyle çözümünün koşulları oluşmuştur. Bölgemizdeki denizcilik, yolcu iskelesi, yat ve marina yatırımların arttığı da dikkate alınarak; Aliağa'da çevreyi koruyacak, gemi geri dönüşüm sektörünü geliştirerek, inşa, bakım onarım gibi yeni faaliyet alanlarını oluşturarak, sektörün ekonomimize katkısının artmasını sağlayacak karar, tedbir ve uygulamalar hep birlikte alınacaktır."

Satın almanın gerçekleşmesinin ardından sektör bileşenleri ile bundan sonraki sürece ilişkin işbirliği ve görüşmelerin başladığı ifade edilen açıklamada, toplantıların verimli geçtiği belirtildi.

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