Alianza Petrolera - Deportes Tolima maçı istatistikleri

Alianza Petrolera ve Deportes Tolima, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. 3 puanlı Alianza Petrolera 11. sırada bulunuyor, Deportes Tolima 6 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportes Tolima, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 592 kodlu maçı oynayanlar; Alianza Petrolera galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportes Tolima galibiyet oranı 0.00.

Alianza Petrolera son hafta oynanan Santa Fe maçında 1-1 berabere kaldı.

Deportes Tolima, La Equidad karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Alianza Petrolera, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Deportes Tolima, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportes Tolima 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ