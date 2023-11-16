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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller! - Haberler

        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, sürücünün hataları ve ihmali olduğu belirtildi. İşte hatalar ve ihmaller zinciri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:37
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        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
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        Afyon Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişinin ölümü, 12 kişinin yaralanmasının ardından yürütülen soruşturma tamamlandı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        AA'da yer alan habere göre minibüs sürücüsü tutuklu sanık Berat K. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay yeri inceleme raporu, şüpheli savunması, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporları, müşteki ve tanık beyanları yer aldı.

        ŞERİT DEĞİŞTİRMESİ KUSURLU

        Kazanın oluşumuyla ilgili iddianameye yansıyan tespit tutanağında sanığın, trafikte şerit değiştirmesinin kusurlu görüldüğü, sevk ve idare hatasıyla dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışlarıyla kazanın oluşmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

        İŞ KAZASI DEĞİL TRAFİK KAZASI

        Bilirkişi raporunda ise trafik kazasının iş kazası olarak değil, trafik kazası kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtildiği yer aldı.

        SERTİFİKAYI SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRMEDİ

        Sanık Berat K'nin ehliyet alabilmek için 5 Nisan 2023'te Çay Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu "yaş düzeltme" davası neticesinde 1 Ocak 2006 olan doğum tarihinin 10 Ağustos 2004 olarak değiştirdiği aktarılan iddianamede, 24 Nisan 2023'te B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikasının olduğu ancak bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmediği bildirildi.

        D1 EHLİYETİ İÇİN BAŞVURUSU YOK

        Berat K.'nin kazaya karışan minibüsü kullanabilmek için ise "D1" sınıfı ehliyetle ilgili herhangi bir müracaatının olmadığından idari para cezası uygulandığı kaydedilen iddianamede, Berat K'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucu ehliyetsiz şekilde sevk ve idaresindeki minibüsle kaza yaptığı aktarıldı.

        "KAZANIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

        İddianamede savcılıktaki ifadesine yer verilen Berat K, aracın bakımlarını sürekli yaptırdığını, işçi taşımacılığı konusunda anlaştıkları kişiyle sözleşme imzalamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Aracım 15 kişilikti. Ayakta kalan yolcular için aracın ayak kısımlarına tabure koyup, oturtarak taşıdık. Kiraz toplama sonrası aracı dönüş yolunda ben kullandım. Kaza sırasında başımdan darbe aldığım için kaza anını ve sonrasını hatırlamıyorum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Araç kullanırken hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmedim, kaza anında normal sesle müzik dinliyorduk."

        "EHLİYETİ OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

        Kazada iki çocuğu hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan Şöhret Akkuş da ifadesinde, "Birkaç yıldır aynı araçla tarlaya işçi taşınıyordu. Berat K'nin ehliyetinin olmadığını bilmiyordum. Berat K. oturduğu koltuktan geriye doğru birden gerilerek derin bir nefes almaya başladı. Hemen akabinde aracımız savrularak şarampole yuvarlandı" ifadesini kullandı.

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