4 Şurada Paylaş! Defteri ilk okuduğumuz zamana kadar bunun ne olduğu bilinmiyordu. Bu günlüğü incelemeye başladığımızda 'Acilat', 'Zaviye', 'Zuvara' gibi yer isimlerini okuduktan sonra dedik ki; 'Bu Trablusgarp Savaşı'nı anlatıyor'. Haydar Efendi, bir Çanakkale şehidi olmasına rağmen bu günlük bize daha eski Trablusgarp Savaşı'nı anlattığını fark ettik. Bunun üzerine günlüğü teslim aldım.

5 Şurada Paylaş! Bir seneyi geçen bir süre zarfında, bu günlüğün tercümesini gerçekleştirdik. Ali Haydar Efendi, 1 Ocak 1912'den 13 Kasım 1912 tarihine kadar, 300 günün üzerinde bir günlük tutmuş. Bu günlüğe baktığımız zaman aslında Trablusgarp Savaşı'nın pek de ışık tutulmayan, anlatılmayan bir yönünü anlattığını fark ettik" dedi.