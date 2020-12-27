MasterChef Türkiye'de çeyrek final öncesi son eleme oyunu oynanacak. Yarışmacılar 3. finalist olabilmek için alinazik yapmaya çalışacaklar. Peki, alinazik nasıl yapılır? Ali nazik malzemeleri nelerdir? İşte alinazik tarifi...
ALİNAZİK MALZEMELERİ
- 5 adet patlıcan
- 500 g az yağlı kıyma
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 300 gram yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
ALİNAZİK YAPILIŞI
1- Patlıcanlar yaklaşık 25-30 dakika kadar közlenir.
2 - Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı konulur. Soğan ve doğranmış yeşilbiberler bu yağda kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı eklenir ve suyunu çekene kadar kavrulur.
3 - 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kekik ve pul biberde kıymaya eklenir, karıştırılıp karışım ocaktan alınış.
4 - Ayrı bir kapta süzme yoğurt tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırılır. Közlenmiş patlıcan ve biber ince ince doğranıp, yoğurtla karıştırılır.
5 - Tabağa önce patlıcan ve yoğurt karışımını, sonra kıymalı harç eklenir. İsteğe göre maydanoz ile süslenerek servis edilir.
Afiyet olsun...
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