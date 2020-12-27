Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Alinazik nasıl yapılır? Alinazik tarifi ve malzemeleri

Alinazik nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak eleme oyununda alinazik yapılacak. Közlenmiş patlıcan ve kıyma ile yapılan bu enfes tarif araştırılıyor. Peki, alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri nelerdir? İşte alinazik tarifi...

Alinazik nasıl yapılır? Alinazik tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de çeyrek final öncesi son eleme oyunu oynanacak. Yarışmacılar 3. finalist olabilmek için alinazik yapmaya çalışacaklar. Peki, alinazik nasıl yapılır? Ali nazik malzemeleri nelerdir? İşte alinazik tarifi...

ALİNAZİK MALZEMELERİ

  • 5 adet patlıcan
  • 500 g az yağlı kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 300 gram yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz

ALİNAZİK YAPILIŞI

1- Patlıcanlar yaklaşık 25-30 dakika kadar közlenir.

2 - Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı konulur. Soğan ve doğranmış yeşilbiberler bu yağda kavrulur. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı eklenir ve suyunu çekene kadar kavrulur.

3 - 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kekik ve pul biberde kıymaya eklenir, karıştırılıp karışım ocaktan alınış.

4 - Ayrı bir kapta süzme yoğurt tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırılır. Közlenmiş patlıcan ve biber ince ince doğranıp, yoğurtla karıştırılır.

5 - Tabağa önce patlıcan ve yoğurt karışımını, sonra kıymalı harç eklenir. İsteğe göre maydanoz ile süslenerek servis edilir.

Afiyet olsun...

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktaları
YEMEK YAPMABaklava nasıl yapılır?
Güveçte köfte tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALeziz güveçte köfte için püf noktalar
Adıyaman etsiz çiğ köfte tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAMuhteşem tarif: Adıyaman etsiz çiğ köfte
Aside tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAside tatlısının yapılışı ve püf noktaları
Et köfte tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis et köfte için özel tarifler
Barbun Balığı nedir? Barbun Balığı nasıl pişirilir?
YEMEK YAPMABarbun Balığı nedir?
Tavuk Wellington nasıl yapılır? Tavuk Wellington tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMATavuk Wellington nasıl yapılır?
Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? MasterChef Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi
YEMEK YAPMASarımsaklı pilav nasıl yapılır?
Köfteli patlıcan tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEnfes lezzet köfteli patlıcan için özel tarif
Köfteli bezelye tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKöfteli bezelyenin malzemeleri ve yapılışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X