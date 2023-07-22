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        Haberler Magazin Alişan: Bu acının tarifi yok

        Alişan: Bu acının tarifi yok

        Alişan, iki yıl önce hayata veda eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında anarken "Bu acının tarifi yok" dedi

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 22:51
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        "Bu acının tarifi yok"
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        Alişan, iki yıl önce hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş’ı sene-i devriyesinde mezarı başında andı.

        Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan’ı ailesi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.

        Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, “İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını rabbim kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım, bu acının tarifi yok.” dedi.

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        #alişan
        #Selçuk Tektaş
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