"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" diyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna yanıt vermişti.

Varol, "İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.