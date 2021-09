Yokluğuna alışamadı 0:00 / 0:00

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

ALİŞAN'IN DİNMEYEN ÖZLEMİ

Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın kabristanını yeniden ziyarette bulundu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum..." notuyla yayınladı. Alişan, ziyaret esnasında gözyaşlarına boğuldu.

"KARDEŞİM OLMADAN İLK DEFA KIBRIS'A GELDİM" DEMİŞTİ

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından geçtiğimiz hafta ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, duygusal anlar yaşamıştı. "Kardeşim olmadan ilk defa Kıbrıs'a geldim." diyen ünlü şarkıcı, "Gerçekten dünya çok boş. Ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup, gidiyorlar. Ellerinizden uçup, gidiyorlar." şeklinde konuşarak, gözyaşlarına boğulmuştu.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR" DEMİŞTİ

Şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.