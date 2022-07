"KAYBETMEK NE DEMEK KİMSE BİLEMEZ!"

Daha önce eşiyle arabanın içinde el ele çekilen bu karesini yayınlayan Tektaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Ben kaderimin böyle olmasını istemezdim. Dünyaları verirdim... Çaresizce çırpınmak ve kaybetmek ne demek kimse bilemez! Fotoğrafta ya da yemek masasında bir sandalyenin eksik olmasını yaşamayan anlamayaz. Selçuk'um sen benim kocam, sevgilim, arkadaşım, çocuğum, arkamda her şeyi halleden tek kişiydin ve ben kaybettim. Karanlıkta çocuklarına aydınlığı yaşatabilmek çok zormuş be Selçuk'uum... Meleklerimiz bana emanet ve ben onlar için dimdik ayakta olacağım ama yüreğimdeki yangın hiç sönmeyecak. Ellerimi bırakmamanı çok isterdim, bu yalan dünyada yalnız kalmayı hiç istemezdim. Her gün ama her gün sana hakkımı helal edeceğim ve yaşattığın her şey için teşekkür edeceğim. Seni çok seviyoruz ve mutlaka buluşacağız buna inanıyorum. Bana her zaman 'Hayatımın en büyük şansı sensin.' derdin bunu hiç unutmayacağım. Haykırıyorum içimden 'Gitme!' diyorum.