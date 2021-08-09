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Haberler Magazin Alişan sahnelere geri dönüyor - Magazin haberleri
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Alişan sahnelere geri dönüyor

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden şarkıcı Alişan, sahnelere ara vermişti. Zor günleri yavaş yavaş atlatan ünlü sanatçı, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

Alişan sahnelere geri dönüyor - Magazin haberleri
Alişan sahnelere dönüyor
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı ve ardından da kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden şarkıcı Alişan, sahnelere geri dönüyor. 45 yaşındaki şarkıcı, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserde müzikseverlerle buluşacak.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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