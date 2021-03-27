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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Alişan ve eşi Buse Varol aynı dizide

Alişan, önceki akşam dostlarıyla eşi Buse Varol'un doğum gününü Arnavutköy'de bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, yeni proje müjdesi verdi.

Alişan ve eşi Buse Varol aynı dizide - Magazin haberleri

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Alişan, önceki akşam yakın dostları ile eşi Buse Varol'un doğum gününü Arnavutköy'deki bir mekanda kutladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan ve eşi, ''Ailecek bir yemek yedik. Eşimin 31'inci yaşını kutladık. Pastamızı kestik. Pandemi olmasaydı daha farklı bir şey yapacaktık ama sağlık olsun, gerisi önemli değil. Sade bir kutlama yaptık. Saat 19.00'da da mekanlar kapandığı için evimize gidiyoruz'' dedi.

Gazetecilerin, ''Buse Hanım için gelen bir proje teklifi var mı? Sıcak bakıyor musunuz?'' sorusuna Alişan, ''Bir televizyon kanalında yaz ayına hazırladığımız bir dizi projesi var. İkimizde aynı projede olacağız. Yaz dizisi olacak. Görüşmeler hala devam ediyor. Fazla bir şey sormayın. Geri kalan bilgiler sürpriz olsun'' diyerek evlerinin yolunu tuttular.

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