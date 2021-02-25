"BAKMAYA BİLE KIYAMIYORUM"

Buse Varol, doğum sonrası duygularını ise şu sözlerle dile getirmişti:

Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak.

Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz...