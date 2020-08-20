DHA

Ankara'da polis ekipleri, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, Sıhhiye yönüne giden Hüseyin K. yönetimindeki taksiyi durdurdu. Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

"BEN İÇİRDİM ONA"

DHA'da yer alan habere göre bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, "Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi. Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.