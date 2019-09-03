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HaberlerKültür-Sanat

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden sergi

Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Șubesi tarafından düzenlenen 'Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği' adlı sergi, Rezan Has Müzesi'nde açılacak

Alman Arkeoloji Enstitüsü

Kurulduğu yıldan bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, son olarak Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 'Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği' adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Suriye'yi Suriyelilerin anımsadıklarıyla yansıtmayı amaçlayan insan hafızasına ve insanların kültürel miras alanlarıyla kurdukları ilişkilere odaklanan sergide Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin İslam Sanatları Müzesi ve Oppenheim Vakfı'nın Max Freiherr Fotoğraf Koleksiyonu'ndan seçilmiş arşiv fotoğrafları yer alırken, sözlü tarih çalışması kapsamında hazırlanan video çalışmaları da yer almaktadır. Özellikle çatışma dönemlerinde arşiv fotoğraflarının önemi üzerinde durularak, belleği canlandırmak ve kültürel mirası korumak için geliştirilecek çeşitli projelere ilham vermek amaçlanmaktadır.

 

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