        Haberler Yaşam Alman damat, gelini at üzerinde aldı

        Alman damat, gelini at üzerinde aldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 33 yaşındaki İrem Coşkun ile 43 yaşındaki Almanya uyruklu Jan Rancke, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Renkli anların yaşandığı düğünde damat, at üzerinde gelin almaya gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.09.2025 - 11:54
        Polonya'da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde birleştirdi.

        Ovacık Mahallesi’ndeki düğün Türk geleneklerine göre yapıldı. Alman damat Jan Rancke, 'at üstünde gelin alma' geleneğini yerine getirdi.

        Damat, gelini ata bindirerek aldı. Damadın yaşadığı heyecan kameralara yansıdı.

        Türk adetlerinin yaşatıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlenirken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

        #Alman damat
        #at üzerinde gelin alma
        #haberler
