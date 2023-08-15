Alman gazeteden Türkiye analizi Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldığı yazıda "Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı. Herkes onların dronlarını istiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlenen savunma sanayiisini Alman medyası da mercek altına aldı.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi "Erdoğan'ın dünya silahları" başlığı ile yayınladığı yazıda "Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın liderlerine yerli arabası TOGG'u verdi. Ancak Türkiye'nin daha ilgi çeken bir başka ürünü daha var: Askeri insansız hava araçları" denildi.

Andreas Mihm imzalı yazıda "İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi. Erdoğan, ülkesini bu alanda dünyada ilk üç arasında gösteriyor. Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2'si gerçek bir çok satan ürün. Şu anda da Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazıda bu yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na yaklaşık 800'ü yurt dışından olmak üzere 1500 şirketin katıldığının altını çizen gazete "2 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı" diye de ekledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.