Alman imparatorun heykeli depoda bulundu

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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Alman Büyükelçiliği, Frederik Barbarossa’nın Silifke’deki Göksu ırmağını geçerken boğulmasının anısına 1971 yılında Silifke-Mut karayolunun 6'ıncı kilometresinde konuyu anlatan bir yazının da olduğu bir anıt yaptırdı. Alman İmparatoru Barbarossa'nın boğulduğu yerin Silifke olması ve bunun bölge açısından önemli turizm hareketliliği yaratacağını düşünen bazı sivil toplum kuruluşları ile dernekler, 2012'de anıtın üzerine heykel yapılması önerisinde bulundu.

TEPKİLER ÜZERİNE DEPOYA KALDIRILDI

Alman Büyükelçiliği bu öneriyi kabul ederek yaptırdığı imparatorun heykelini aynı yere dikti. Heykelin 26 Mayıs 2012'de açılışı yapıldı. Ancak heykel tepkilere neden oldu. Bunun üzerine dönemin Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel ve kaymakamlığın kararıyla Alman devasa heykel depoya kaldırıldı.

30 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Silifke'ye dönüş yapan aktivist Kerim Parlatan, depoda gübre torbaları arasındaki heykelin durumunu gösterdi. Heykelin, Silifke’nin kalkınmasına yönelik bir düşünceyle dikildiğini belirterek "Fakat maalesef heykeli koyar koymaz, 5’inci gün adeta yer yerinden oynadı. 5 gün sonra heykeli indirmek zorunda kaldık" dedi.

Heykelin bölgenin kalkınmasına kültürel ve turizm açısından önemli katkılar sağlayabileceğini anlatan Parlatan, “Ama Silifke bu fırsatı kaçırdı. Böyle bir heykel olsaydı, turizm açısından çok ciddi bir katkısı olacaktı. Turist grupları 40-45 kişi geliyordu, benzinini Silifke’den alacaktı, yemeğini Silifke’den alacaktı, bakkaldan marketten alışveriş yapıp esnafa kazandıracaktı. Yabancı basın buraya gelecekti. İtalyan, Alman, herkes gelip çekecekti. Çünkü Roma Germen denilince sadece Almanları almıyor. Avrupa’daki tüm Hıristiyanları alıyor. Almanlar çok üzüldüler, çok şaşırdılar. Onlar hatta orada kurulacak olan müzeye katkı sağlayacaklardı. Alana küçük heykelcikler, resimler, yazılar, kılıç, silah, tüfek gibi şeylerle küçük bir müze yaptırıp örnek olacaktık. Bu proje hem Türklere hem Avrupa’ya örnek olacaktı" şeklinde konuştu.