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Alman polisi: Aşırı sağcılar tarafından yerleştirilen 200'e yakın siyah haç kaldırıldı

Almanya'nın kuzeydoğusunda, aşırı sağcılar tarafından yol kenarlarına yerleştirilen, siyah sprey boyayla boyanmış 200 kadar tahta haç polis tarafından kaldırıldı. Aşırı sağcılar haçları "yabancılar tarafından öldürülen Almanlar'ı anmak adına" koyduklarını belirtirken, polis "ırkçı nefreti yaymak" süphesiyle, haçları koyanlar hakkında inceleme başlattı.

Alman polisi: Aşırı sağcılar tarafından yerleştirilen 200'e yakın siyah haç kaldırıldı
BBC TÜRKÇE

Üzerinde siyah "demir haç" sembolü olan bayraklar,

Alman aşırı sağcılar gösterilerinde üzerinde siyah Getty Images
Alman aşırı sağcılar gösterilerinde üzerinde siyah "demir haç" sembolü olan bayraklar taşıyor.

Almanya'nın doğusunda, aşırı sağcılar tarafından yol kenarlarına yerleştirilen, siyah sprey boyayla boyanmış 200 kadar tahta haç polis tarafından kaldırıldı.

Aşırı sağcılar haçları "yabancılar tarafından öldürülen Almanlar'ı anmak adına" koyduklarını belirtirken, polis "ırkçı nefreti yaymak" süphesiyle, haçları koyanlar hakkında inceleme başlattı.

Kuzeydoğu'daki Mecklenburg-Western Pomerania eyaletinin çeşitli yerlerine konulan haçlarda "Göçmenlik öldürür", "Yabancı kurbanı Almanları unutmayacağız" gibi yabancı düşmanı sloganlar da yer aldı.

Haçların genellikle yoksul bölgelere yerleştirildiğini belirten yerel basın, istihbarat raporlarına göre aşırı sağcıların bölgede çok iyi organize olduklarına dikkat çekti.

Aşırı sağcılar 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra 'binlerce Almanın yabancılar tarafından öldürüldüğünü' iddia ediyor.

Alman polisi ise buna dair tek bir kanıt olmadığına dikkat çekiyor.

Almanya'da siyah haçlar, 2014'te ortaya çıkmaya başladı. Son 5 yıldır her Temmuz ayında aşırı sağcılar ülkede çeşitli yerlere siyah haç yerleştiriyor.

Suriye savaşı nedeniyle ülkeye göçler ise 2015 yılından sonra yoğunlaştı.

"Demir Haç" da denilen sembol, Prusya Krallığı (1701-1918) döneminde 1813'ten sonra bir savaş nişanı olarak kullanılıyordu. Aynı sembol 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından da kullanılmıştı.

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